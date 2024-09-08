Олбани
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С 9 сентября в Ростовской области стартует осенний месячник чистоты

Осенний месячник чистоты проведут в Ростовской области с 9 сентября по 12 октября.

Источник: Комсомольская правда

С 9 сентября по 12 октября 2024 года в Ростовской области проведут осенний месячник чистоты. Уборка завершится масштабным субботником, сообщили в минЖКХ региона.

Всего за месяц на Дону от мусора, листьев и веток планируют очистить больше 75 тысяч кв. метров земель, в том числе придорожные территории и лесополосы.

Состоится санитарная обрезка почти 5 тысяч деревьев, а со стихийных свалок вывезут более 5 тысяч тонн мусора. Кроме того, в порядок должны привести 34 тысячи метров барьерных и пешеходных ограждений.

Ожидается, что в осенней уборке будут участвовать 76 тысяч жителей Дона, 15 тысяч организаций, задействуют 4 тысячи коммунальных машин.

Напомним, подобные мероприятия в Ростовской области проводятся дважды в год, весной и осенью.