В Самаре новые автобусы «Лотос» будут работать на шести маршрутах

В Самару на этой неделе прибыли новые газомоторные автобусы «Лотос». Всего городской автопарк пополнили 69 машин, произведенных в Набережных Челнах. Как сообщил директор компании-перевозчика «СамараАвтоГаз» Александр Кочерыгин, они будут работать на шести наиболее востребованных маршрутах.
«На следующей неделе новые автобусы начнут курсировать по маршруту № 67, а затем по маршрутам № 70, 41, 34, 24 и 2», — рассказал Александр Кочеригын.
Автобусы «Лотос» — большого класса вместимости. Они предназначены для перевозки 92 пассажиров, количество посадочных мест — 25. Новые машины оснащены системами видеонаблюдения, информирования, ГЛОНАСС. В салонах предусмотрены система кондиционирования и обогрева, зарядки для гаджетов и места для маломобильных граждан.