В Самаре новые автобусы «Лотос» будут работать на шести маршрутах

В Самару на этой неделе прибыли новые газомоторные автобусы «Лотос». Всего городской автопарк пополнили 69 машин, произведенных в Набережных Челнах. Как сообщил директор компании-перевозчика «СамараАвтоГаз» Александр Кочерыгин, они будут работать на шести наиболее востребованных маршрутах.