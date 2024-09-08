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В Самаре новые автобусы «Лотос» будут работать на шести маршрутах

Стало известно, на каких маршрутах будут работать новые автобусы «Лотос».

Источник: Комсомольская правда

В Самару на этой неделе прибыли новые газомоторные автобусы «Лотос». Всего городской автопарк пополнили 69 машин, произведенных в Набережных Челнах. Как сообщил директор компании-перевозчика «СамараАвтоГаз» Александр Кочерыгин, они будут работать на шести наиболее востребованных маршрутах.

«На следующей неделе новые автобусы начнут курсировать по маршруту № 67, а затем по маршрутам № 70, 41, 34, 24 и 2», — рассказал Александр Кочеригын.

Автобусы «Лотос» — большого класса вместимости. Они предназначены для перевозки 92 пассажиров, количество посадочных мест — 25. Новые машины оснащены системами видеонаблюдения, информирования, ГЛОНАСС. В салонах предусмотрены система кондиционирования и обогрева, зарядки для гаджетов и места для маломобильных граждан.