Из Красной книги Башкирии хотят исключить сразу 21 вид животных

В новом документе, Красная книга республики берет под охрану 140 наименований живой природы в противовес 114, которые были установлены в редакции 2014 года. Как сообщает РБК -Уфа, из старой версии предлагается вычеркнуть 11 видов насекомых, один вид пиявки, два вида рыб, два вида земноводных, три вида птиц и два вида млекопитающих. В частности, из-под государственной охраны могут быть выведены русская выхухоль, нетопырь-карлик, краснозобая казарка, балобан, кречетка, травяная и прудовая лягушки, русский осетр, русская быстрянка и другие.