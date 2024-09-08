Из Красной книги Башкирии хотят исключить сразу 21 вид животных. В обновленную редакцию взамен предлагается внести 47 новых видов животных, требующих к себе бережного и охранного отношения. Ведомство подготовило проект поправок в постановление правительства, которым устанавливается перечень редких, исчезающих и угрожаемых видов.
В новом документе, Красная книга республики берет под охрану 140 наименований живой природы в противовес 114, которые были установлены в редакции 2014 года. Как сообщает РБК -Уфа, из старой версии предлагается вычеркнуть 11 видов насекомых, один вид пиявки, два вида рыб, два вида земноводных, три вида птиц и два вида млекопитающих. В частности, из-под государственной охраны могут быть выведены русская выхухоль, нетопырь-карлик, краснозобая казарка, балобан, кречетка, травяная и прудовая лягушки, русский осетр, русская быстрянка и другие.
В новый список Красной книги должен войти колонок — хищный зверек из семейства куньих. По данным Минэкологии Башкирии, это животное находится «под критической угрозой исчезновения». Это единственный новый вид млекопитающих, который предлагается занести в Красную книгу республики. В прежней версии Красной книги колонок находился в списке животных, «нуждающихся в особом внимании». Под охрану также могут взять некоторые виды птиц — красношейную и серощекую поганок, серого гуся, красноносого нырка, гоголя, кобчика и других.
Отметим, что Красная книга Башкирии — это изменяющийся список о состоянии, распространении и мерах охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов, популяций) диких животных, дикорастущих растений и грибов. Добыча видов животных, занесенных в Красную книгу запрещена.