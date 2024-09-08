Лидер Judas Priest Роб Хэлфорд заявил, что группа пока не готова к пенсии

Солист хеви-метал-группы Judas Priest Роб Хэлфорд ответил на вопрос, когда группа уйдет на пенсию. Коллектив выступает и записывает альбомы уже больше пятидесяти лет, но, по словам исполнителя, пока не собирается прекращать.
Хэлфорд подчеркнул, что и он, и его коллеги по группе до сих пор хотят заниматься музыкой и делают это хорошо. Артист процитировал свою песню Deliviring The Goods из альбома Metalogy 2020 года и сравнил коллектив с машиной.
Если вы движетесь, вас не слишком трясет; если вы все еще можете добраться из точки А в точку Б на одном колесе, при этом выглядите и звучите хорошо, и все детали на месте, зачем вам уходить на пенсию?
Роб Хэлфорд
солист Judas Priest.
Также 73-летний Хэлфорд заявил, что не знал бы, что делал бы со своей жизнью, не будь в ней музыки. Как передает Blabbermouth, музыкант уверен, что коллеги по Judas Priest разделяют его мнение.
Ранее в этом году коллектив объявил, что вскоре переиздаст свой дебютный альбом Rocka Rolla.