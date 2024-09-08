Фигурантам дела о сухпайках для армии России предъявили обвинение в новой редакции

Новые обвиняемые могут появиться в деле о поставках некачественных сухпайков для нужд Минобороны. Это могут быть сотрудники министерства обороны, которые сейчас приходят по делу свидетелями. Нынешним же фигурантам дела — топ-менеджерам «Грязинского пищевого комбината» Ковалевичу и Михайленко предъявили обвинения в новой редакции. Их обвиняют в завышении цены на продукцию, качество которой не соответствовало условиям договора. Ранее сообщалось, что уже в период СВО в войска были поставлены более 9 млн некачественных сухпайков. Сумма ущерба составила 1,3 млрд руб.