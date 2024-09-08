В Госдуме предложили запретить хоррор-квесты после ЧП в Стерлитамаке

В Госдуме предложили запретить хоррор-квесты после инцидента в Стерлитамаке. Предложение о запрете один из депутатов направил главе Следкома России Александру Бастрыкину.
Сообщается, что с предложением выступил депутат Сергей Колунов. Он ссылается на то, что для детских квестов есть утвержденный Федеральным агентством стандарт по техническому регулированию и метрологии, а для взрослых квестов таких норм нет.
«Все это создает серьезные препятствия на пути привлечения к ответственности организаторов подобных мероприятий в случаях, когда их участники получают травмы различной степени тяжести, а организаторы руководствуются только общими нормами по охране труда, СанПиНа и пожарной безопасности. По данным ГД РФ, за последние несколько лет выявлено больше девяти тысяч нарушений при проведении таких квестов, в настоящий момент расследуется более 30 уголовных дел», — заявил депутат.
Напомним, в ночь с 31 августа на 1 сентября трое участников хоррор-квеста в Стерлитамаке выпали из окна 2 этажа во время участия в одной из программ проекта «Фобия». 20-летних парней напугал аниматор, который начал приближаться к ним с электрошокером, они прижались к стене, которая оказалась картонной декорацией и закрывала ветхое деревянное окно. Все трое получили различные травмы, двое госпитализированы. Возбуждено дело по статье «предоставление услуг, не соответствующих требованиям безопасности».