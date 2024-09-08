В Госдуме предложили запретить хоррор-квесты после ЧП в Стерлитамаке

Напомним, в ночь с 31 августа на 1 сентября трое участников хоррор-квеста в Стерлитамаке выпали из окна 2 этажа во время участия в одной из программ проекта «Фобия». 20-летних парней напугал аниматор, который начал приближаться к ним с электрошокером, они прижались к стене, которая оказалась картонной декорацией и закрывала ветхое деревянное окно. Все трое получили различные травмы, двое госпитализированы. Возбуждено дело по статье «предоставление услуг, не соответствующих требованиям безопасности».