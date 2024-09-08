Челябинский серийный угонщик велосипедов арестован по дороге в столицу

В Челябинске некоторое время назад стали пропадать велосипеды. Неизвестный злоумышленник уводил их из подъездов жилых домов. Оперативники отдела полиции «Центральный» связали разрозненные эпизоды в одно дело, так как установили, что к преступлениям причастен один и тот же человек. Он успел угнать шесть великов на полмиллиона рублей.
Предположив, что злоумышленник попытается скрыться, челябинские полицейские передали необходимую информацию коллегам из других городов. В результате угонщика взяли в Сызрани. Как оказалось, он уже отбывал срок за такое же преступление. В настоящий момент 29-летний безработный взят под стражу, возбуждено уголовное дело.