Челябинский серийный угонщик велосипедов арестован по дороге в столицу

В Челябинске некоторое время назад стали пропадать велосипеды. Неизвестный злоумышленник уводил их из подъездов жилых домов. Оперативники отдела полиции «Центральный» связали разрозненные эпизоды в одно дело, так как установили, что к преступлениям причастен один и тот же человек. Он успел угнать шесть великов на полмиллиона рублей.