В Уфе задержали пьяного таксиста

«Получив тревожный сигнал, дежурный сотрудник полиции оперативно передал информацию коллегам по территориальности. Вскоре автомобиль был остановлен. За рулём находился 28-летний мужчина. На момент остановки, пассажиров в машине не было. Водитель с явными признаками опьянения отказался от прохождения освидетельствования», — рассказал в своих соцсетях главный госавтоинспектр Башкирии Владимир Севастьянов.