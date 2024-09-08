Вылет рейса в Москву из Новосибирска задержали на сутки

Задержка рейса «Якутии» из Новосибирска в Москву превысит сутки, это следует из сообщения Западно-Сибирской транспортной прокуратуры 8 сентября.
— Задержка продлена предварительно до 12:00 9 сентября, — заявили в надзорном ведомстве.
Изначально самолёт должен был вылететь 8 сентября в 6:00 по местному времени. Сначала его отправление перенесли на 9,5 часов, а теперь стало понятно, что ждать 84 пассажирам придётся не менее суток.
Прокуратура проводит проверку инцидента.
В августа стало известно, что новосибирскую авиакомпанию S7 оштрафовали на 1,2 миллиона рублей за овербукинг и задержки рейсов.
Архип ВЕТРОВ.