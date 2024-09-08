В сентябре в Таганроге планируют открыть детский технопарк «Кванториум»

Уже в сентябре 2024 года на базе лицея № 28 в Таганроге планируют открыть детский технопарк «Кванториум». Это пространство будет организовано в рамках нацпроекта «Образование».
По данным городских властей, площадь нового комплекса — 836,1 кв. метров. Несколько аудиторий переоборудуют в лаборатории с интерактивным оборудованием, конструкторами для изучения принципов создания электронных устройств и комплектами робототехнических систем.
На ремонт помещений и закупку мебели из местного бюджета направили 26,58 млн рублей. Кроме того, на областные средства приобрели оборудование на 18 млн рублей. Также на оборудование потратили еще 665,6 тысяч рублей, поступивших из внебюджетных источников.
Напомним, ранее власти региона сообщали, что к концу 2024 года в Таганроге, Новочеркасске и Ростове-на-Дону должны появиться новые «Кванториумы». Кроме этого, подобные площадки уже работают в донской столице и Волгодонске.