В сентябре в Таганроге планируют открыть детский технопарк «Кванториум»

На ремонт помещений и закупку мебели из местного бюджета направили 26,58 млн рублей. Кроме того, на областные средства приобрели оборудование на 18 млн рублей. Также на оборудование потратили еще 665,6 тысяч рублей, поступивших из внебюджетных источников.