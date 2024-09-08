Летевший в Омск самолет едва экстренно не сел из-за газоанализатора

«У нас с собой был прибор, который мы везли в ваш город для демонстрации — газоанализатор, работающий на ОС “Аврора”. Он был создан для обеспечения безопасности сотрудников газовых компаний и находился в ручной клади. Видимо, прибор включился при “погрузке” и во время полёта начал издавать звуки — на это мог повлиять, например, низкий уровень кислорода в салоне самолета», — приводит слова спикера портал «Ом1».