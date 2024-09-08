Олбани
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Летевший в Омск самолет едва экстренно не сел из-за газоанализатора

Прибор сработал во время полета.

Источник: Комсомольская правда

В эти дни в Омске проходит IT-конференция DevFest Omsk 2024, в которой участвуют около 500 программистов со всей России.

Одна из команд, прилетевшая в Омск из Москвы рассказала о случае, напугавшем во время перелета пассажиров и экипаж лайнера.

Во время полета в ручной клади сработал газоанализатор, который участники везли в Омск для демонстрации на конференции.

«У нас с собой был прибор, который мы везли в ваш город для демонстрации — газоанализатор, работающий на ОС “Аврора”. Он был создан для обеспечения безопасности сотрудников газовых компаний и находился в ручной клади. Видимо, прибор включился при “погрузке” и во время полёта начал издавать звуки — на это мог повлиять, например, низкий уровень кислорода в салоне самолета», — приводит слова спикера портал «Ом1».

Из-за этого экипаж лайнера едва не совершил экстренную посадку. К счастью, программисты вовремя сориентировались и выключили прибор.