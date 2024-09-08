Праздник в честь Донской иконы Божьей Матери 8 сентября 2024 в Ростове-на-Дону: литургия и крестный ход

Праздник в честь Донской иконы Божьей Матери 8 сентября 2024 торжественно отмечают в Ростове-на-Дону. Ее чудотворный образ находится в Кафедральном Соборе Ростова-на-Дону. На торжество приехали 11 епископов Русской Православной Церкви от Калининграда до Пензы, включая новые территории. Показываем, как прошел праздник.
ШЛИ В БОЙ С МОЛИТВОЙ.
Главную святыню нашего региона — Донскую икону Божьей Матери — принято чтить в первые выходные сентября. В этом году первые выходные были 1 сентября, в этот день праздник проходит в Москве, а в донской столице — в следующее воскресенье.
— Праздник в честь Донской иконы Божьей Матери общецерковный и отмечается в первое воскресенье сентября. Эта икона является покровительницей всех казачьих войск. И чудотворный образ, который находится в Третьяковской галерее, раз в год приносится в Донской монастырь для поклонения. Патриарх совершает там литургию, и в этот день, по традиции, представители казачества приезжают туда поклониться этому чудотворному образу, — рассказал ранее в интервью «КП — Ростов-на-Дону» митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.
Считается, что иконе, которая находится в Москве, молился Дмитрий Донской перед Куликовской битвой. С этим образом отправлялся в военные походы Иван Грозный, а позже и русские императоры начинали с молитвы у иконы военные кампании.
Этот образ особо чтим у донских казаков. Считается, что именно они в свое время принесли икону в столицу. И именно с нее был сделан наш список.
— По благословению патриарха, в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы в Ростове находится чтимый образ Божьей Матери Донской, который был принесен сюда из Москвы в 2015 году. Это самая точная копия чудотворного образа, созданная за всю историю существования этой иконы. Восстановлен оклад на этот образ, в икону вставлена часть пояса Пресвятой Богородицы.
ТРАДИЦИИ УЖЕ 10 ЛЕТ.
Архиерейским советом митрополии было принято решение: дать возможность священнослужителям съездить поклониться образу 1 сентября в Москву, а в 8 сентября чествовать уже наш образ, на Дону.
— Это не противоречит церковной традиции, потому что многие значимые праздники имеют не один день торжества, а еще и предпразденство. И чтимым образом Божией Матери Донской у нас, и чудотворным в Москве так и происходит — торжества начинаются в столице и продолжаются в Донском крае.
Эта традиция существует вот уже десять лет. Сегодня на Дон прибыло множество паломников и 11 архиереев со всех концов России: Калининградская область, Мордовия, Луганск, Пенза, Волгоград и епархии на территории Ростовской области.
— Неслучайно, особенно после войны 1812 года, казаки стали ставить по всему Донскому краю храмы, поименованные в честь Донской иконы Божьей Матери. Просили делать в списки — копии с чудотворной иконы, которая находится в Донском монастыре. Но я думаю, что в последнее время, когда самая точная копия Донской иконы Божьей Матери, созданная по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, пришла на Дон, то этим была поставлена точка в желаниях, а в стремлениях — восстановления и празднования иконы Божьей Матери Донской.
РЕЧЬ МИТРОПОЛИТА.
Во время крестного хода сотни людей обошли кафедральный собор вслед за священнослужителями. Вернувшись в стены собора, глава донской митрополии обратился с речью к жителям региона.
— Мы живем в очень неспокойное время. В сердцах очень многих людей живёт неуверенность, поселяется страх. Но святой апостол Иоанн Богослов говорит: «Там, где есть совершенная любовь, там нет места для страха». А что может быть более совершенной, чем любовь матери своим чадом? И сегодня все те, кто пришел под кров кафедрального храма в городе Ростов-на-Дону, пришли в дом Божией Матери, чтобы вкусить, насладиться, преисполниться любви самой Пречистой Богоматери. И когда мы стоим перед дивным образом, возносим к Матери Божьей свои молитвы, то мы понимаем, что мы имеем великую заступницу, которая хранит, укрывает, милует нас, молится за нас в лице самой Пречистой Богоматери.
По традиции, в праздновании приняли участие губернатор Ростовской области Василий Голубев, председатель Законодательного собрания региона Александр Ищенко, заместитель полномочного представителя Президента в ЮФО Владимир Гурба, глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.
— Я хотел бы поблагодарить вас за то замечательное соработничество, которое осуществляется вместе с Русской Православной Церковью здесь, на Дону, — сказал митрополит. — Потому что те люди, которые сегодня у власти, прекрасно понимают, что без духовного основания никакое становление и тем более продвижение будь то экономики, политики, технологий или еще чего-то невозможного. Все определяется тем, что находится в человеческом сердце. А что может, кому может принадлежать сердце? Сердце принадлежит только Богу.
— Пусть же благодатный покров царицы небесной покрывает нашу Донскую землю и далее, сохраняя от всего того, что противно человеческому счастью. Пусть сила Божия и благодатный покров Царицы Небесной исполняют нашу жизнь. А мы всегда будем стараться делать все, чтобы имя Божьей Матери достойно почиталось в пределах богохранимой земли Донской.