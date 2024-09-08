Праздник в честь Донской иконы Божьей Матери 8 сентября 2024 в Ростове-на-Дону: литургия и крестный ход

— Мы живем в очень неспокойное время. В сердцах очень многих людей живёт неуверенность, поселяется страх. Но святой апостол Иоанн Богослов говорит: «Там, где есть совершенная любовь, там нет места для страха». А что может быть более совершенной, чем любовь матери своим чадом? И сегодня все те, кто пришел под кров кафедрального храма в городе Ростов-на-Дону, пришли в дом Божией Матери, чтобы вкусить, насладиться, преисполниться любви самой Пречистой Богоматери. И когда мы стоим перед дивным образом, возносим к Матери Божьей свои молитвы, то мы понимаем, что мы имеем великую заступницу, которая хранит, укрывает, милует нас, молится за нас в лице самой Пречистой Богоматери.