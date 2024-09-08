Губернатор Омской области побывал на заводе «ВНИМИ-Сибирь»

Губернатор Виталий Хоценко рассказал о своем визите на молзавод «ВНИМИ-Сибирь».
Напомним, ранее мы писали о том, что популярный бренд выкупил маслосыркомбинат «Тюкалинский», который будет выпускать продукцию этой торговой марки на своем производстве, а завод в Омске, скорее всего, будет закрыт.
Однако позднее с собственниками двух предприятий встретился министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа. Итогом стало решение о том, что молзавод в Омске закрывать не будут. Он перейдет на выпуск другого вида продукции.
«Один из учредителей предприятия Сергей Викторович Кулишкин сообщил, что завод продолжает работать, но сейчас сконцентрировал мощности на производстве сухого молока и сливочного масла-монолита для внутреннего и внешнего рынка. Договорились, что через месяц проведем еще одну рабочую встречу, где обсудим развитие, модернизацию и помощь которую можем оказать производствам», — рассказал о результатах визита на площадку «ВНИМИ-Сибирь» губернатор.
Сейчас на молзаводе в Омске трудится около ста человек.