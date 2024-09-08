Губернатор Омской области побывал на заводе «ВНИМИ-Сибирь»

«Один из учредителей предприятия Сергей Викторович Кулишкин сообщил, что завод продолжает работать, но сейчас сконцентрировал мощности на производстве сухого молока и сливочного масла-монолита для внутреннего и внешнего рынка. Договорились, что через месяц проведем еще одну рабочую встречу, где обсудим развитие, модернизацию и помощь которую можем оказать производствам», — рассказал о результатах визита на площадку «ВНИМИ-Сибирь» губернатор.