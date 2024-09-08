Омичам запретят продавать алкоголь один день в году

Депутаты Законодательного собрания Омской области в мае приняли решение, что во Всероссийский день трезвости будет запрещено торговать спиртными напитками. Закон о внесении изменений в регулирование розничной продажи алкоголя на территории региона опубликован на сайте правовой информации. Документ подписан губернатором региона. Горячительное будет нельзя приобрести с 10.00 до 22.00 приобрести.