Олбани
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слизни атаковали огороды нижегородцев

Жители жалуются на нашествие моллюсков.

Источник: Комсомольская правда

Нижегородцы жалуются на нашествие слизней в огородах. Об этом сообщает телеграм-канал «Нижний Новгород Без цензуры».

На этот раз слизни атаковали огороды местных жителей. Напомним, что недавно нижегородцы пожаловались на многоножек, которые атаковали многоэтажку на улице Бонч-Бруевича. Членистоногие буквально облепили стены дома и доползли до третьего этажа, а ночью многоножки лезут в окна квартир.

Нижегородцы отметили, что часто идут по улице и встречают слизней.

-Недавно шел по улице, подряд на асфальте штуки три лежало, чуть не наступил, — рассказал нижегородец.