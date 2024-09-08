Слизни атаковали огороды нижегородцев

На этот раз слизни атаковали огороды местных жителей. Напомним, что недавно нижегородцы пожаловались на многоножек, которые атаковали многоэтажку на улице Бонч-Бруевича. Членистоногие буквально облепили стены дома и доползли до третьего этажа, а ночью многоножки лезут в окна квартир.