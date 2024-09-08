Туманы обещают в Свердловской области 9 и 10 сентября

9 и 10 сентября в регионе будет переменная облачность, ночью и утром местами туман, сообщают синоптики ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
В понедельник воздух в Свердловской области днем прогреется до +22°С, в ночные часы прогнозируют +9…+14°С, на крайнем севере до +4°С.
Во вторник, столбики термометров днем поднимутся до +18…+23°С, ночью температура опустится до +7…+12°С, на крайнем севере и востоке до +3°С.
Ранее синоптики предупреждали жителей Свердловской области о неблагоприятных погодных явлениях в воскресенье, 8 сентября. В регионе местами усилится ветер, его порывы будут достигать 15 м/с и пройдут дожди.