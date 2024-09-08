Рэпер 50 Cent вспомнил, что надел на первую встречу с Эминемом бронежилет

Джексон был уверен, что его разыгрывают, и даже надел на всякий случай бронежилет. Он вспомнил, как проходил в нем через металлодетектор в аэропорту Лос-Анжелеса: ничего не было обнаружено, так как рэпер изначально снял с себя пуленепробиваемую пластину.