Башкирия на первом месте в ПФО по оздоровительному туризму.

— Республика является привлекательным регионом для туристов. Это, прежде всего, природа, этника, весь потенциал наших санаториев — их у нас более 60, и они занимают ведущие места в федеральных рейтингах. Власти региона создают все условия, чтобы туристы возвращались. Наше ведомство поддерживает данную инициативу и напоминает, что мы удерживаем стоимость путевок на самом низком среди аналогичных учреждений в ПФО уровне. Минимальная стоимость одного койко-дня составляет чуть больше 2 тыс. рублей (2 019,63 ₽) в санатории «Зеленая роща», средняя — 4 тыс. рублей (4 062,41 рублей), — комментирует министр земельных и имущественных отношений РБ Наталья Полянская.