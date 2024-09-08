Третью партию гумпомощи отправили из Иркутска в Курск

Из Иркутской области в Курск ушла очередная партия гумпомощи. Жители разных уголков региона передали посылки с продуктами, вещами, средствами личной гигиены и многим другим. Об этом в своем тг-канале сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.
— Объемы тоже разные, но это и не главное. Главное, что и организации и местные жители не остались равнодушными. Партия груза ушла со склада регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей, — поделился глава региона.
Машину для доставки груза предоставила одна из транспортных компаний.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в столице региона представители бизнеса могут претендовать на получение мер поддержки, если они передают товар на нужды СВО.