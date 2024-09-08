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Третью партию гумпомощи отправили из Иркутска в Курск

В сборе посылок приняли участие жители со всего региона.

Источник: Комсомольская правда

Из Иркутской области в Курск ушла очередная партия гумпомощи. Жители разных уголков региона передали посылки с продуктами, вещами, средствами личной гигиены и многим другим. Об этом в своем тг-канале сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

— Объемы тоже разные, но это и не главное. Главное, что и организации и местные жители не остались равнодушными. Партия груза ушла со склада регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей, — поделился глава региона.

Машину для доставки груза предоставила одна из транспортных компаний.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в столице региона представители бизнеса могут претендовать на получение мер поддержки, если они передают товар на нужды СВО.