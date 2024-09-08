В центре Ростова-на-Дону организуют больше 60 платных парковочных мест

С 16 сентября 2024 года на улице Темерницкой в Ростове-на-Дону организуют 64 платных парковочных места. Об этом информирует городской департамент автодорог.
Платная парковка планируется на следующих участках:
— от Ворошиловского до Газетного, парковка № 4293 — 6 мест с северной стороны, между зданиями № 93 и 87;
— от Газетного до Семашко, парковка № 4298 — 14 мест мест с южной стороны, между зданиями № 68 и 58;
— от Семашко до Соборного, парковка № 4272 — 15 мест с южной стороны улицы, между зданиями № 56 и 50;
— от Соборного до Буденновского, парковка № 4296 — 16 мест с южной стороны, между зданиями № 44 и 42;
— от Островского до Буденновского, парковка № 1135 — 3 места с южной стороны в створе Островского, 26, а также парковка № 2053 — 10 мест с южной стороны от здания № 38 до Буденновского.
Собственникам жилья в районе указанных площадок для бесплатной парковки следует получить разрешение на Большой Садовой, 150 (сервисный центр «Ростовского парковочного пространства»).
Напомним, парковку Левобережного парка в Ростове закрыли до 22 сентября в связи с выставкой военной техники.