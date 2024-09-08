Около 90 маршрутов скорректировали в Москве этим летом

За летний сезон в столице скорректировали работу около 90 маршрутов наземного транспорта. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«Этим летом мы улучшили работу наземного городского транспорта во всех округах столицы. Открыли 11 новых маршрутов, еще 22 сделали электробусными. Удобный и комфортный городской транспорт стал ближе подъезжать к новым жилым комплексам и социальным объектам. Продолжаем развивать маршрутную сеть города поручению Сергея Собянина», — рассказал Максим Ликсутов.
В городе появились новые остановки и изменились трассы следования, скорректирован режим работы транспорта. 11 новых маршрутов организовали более чем в 40 районах.
Так, в ТиНАО начали работать новые экспресс-маршруты Е141, Е142, Е143, Е144 и Е148. Благодаря этому время в пути до метро для жителей дальних районов сократилось в среднем на 15 минут.
В городе начал действовать магистральный маршрут М34. В результате автобусы от Белорусского вокзала до метро «Филевский парк» стали ходить чаще.
Помимо этого, появились новые ночные маршруты автобусов Н14 в Кунцеве и Н16 в Ясеневе. Изменения коснулись и существующих ночных маршрутов. Автобусы Н7 теперь едут по Ташкентской улице до Волгоградского проспекта и далее до конечной остановки «2-й микрорайон Жулебина». Маршрут Н15 продлен до остановки «Площадь Соловецких Юнг». А круглосуточный маршрут М40 разделен по времени работы: ночью автобусы едут с новым номером Н10.
Наземный городской транспорт развивается постоянно. Прошлой весной скорректировали трассы и добавили остановки более чем на 100 маршрутах, а также открыли 15 новых и объединенных маршрутов в разных районах столицы. Еще на шести маршрутах в 18 районах автобусы заменили на современные электробусы.