Около 90 маршрутов скорректировали в Москве этим летом

Помимо этого, появились новые ночные маршруты автобусов Н14 в Кунцеве и Н16 в Ясеневе. Изменения коснулись и существующих ночных маршрутов. Автобусы Н7 теперь едут по Ташкентской улице до Волгоградского проспекта и далее до конечной остановки «2-й микрорайон Жулебина». Маршрут Н15 продлен до остановки «Площадь Соловецких Юнг». А круглосуточный маршрут М40 разделен по времени работы: ночью автобусы едут с новым номером Н10.