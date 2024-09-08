Бастрыкин потребовал доклад о массовой драке в кубанском поселке Афипский

Председатель СК Бастрыкин запросил доклад по расследованию дела о массовой драке в краснодарском поселке Афипский, после которой задержали 43 человека. Очевидцы рассказали, что в драке участвовали от 100 до 150 человек, среди которых были местные и приезжие «неславянской внешности». Все началось в присутствии полицейских, которые пришли из соседнего отделения после стрельбы в воздух. По данным районной администрации, конфликт произошел на бытовой почве, молодые люди «поссорились из-за девушки». Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.