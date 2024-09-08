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Сотрудники СК проверят информацию об избиении детей в Аксае

Ситуацию с избиением детей в Аксае проверят следователи.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области после конфликта аксайских подростков уже начали доследственную проверку, а теперь готовятся завести уголовное дело. Такое поручение поступило от председателя СК России Александра Бастрыкина.

Следователи обратили внимание на публикации о «противоправных действиях в отношении детей на спортплощадке в Аксае».

— Помимо этого, сообщается о недавно произошедшем массовом конфликте, в результате которого несколько ребят получили травмы, — отмечают в ведомстве.

О каких именно публикациях идет речь, не уточняется. Напомним, ранее стало известно о ссоре и потасовке между шестью подростками. По данным полиции, в этом случае пострадал один из мальчиков, ему потребовалась разовая медицинская помощь.

В отношении родителей ребят, оказавшихся зачинщиками разборки, составили протоколы (ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ). Также беседы с молодежью и взрослыми провели сотрудники ПДН.