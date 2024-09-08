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Билеты на концерты Linkin Park были распроданы меньше, чем за час

Билеты на первые концерты Linkin Park после реюниона были распроданы меньше, чем за час продаж. Выступления состоятся в Лос-Анжелесе и Нью-Йорке 11 и 16 сентября соответственно.

Источник: Звук

Билеты на первые концерты Linkin Park после реюниона были распроданы меньше, чем за час продаж. Выступления состоятся в Лос-Анжелесе и Нью-Йорке 11 и 16 сентября соответственно.

В программе — двухчасовое выступление группы на круглой сцене, которая позволяет освежить аранжировки и вместить в зале больше человек. Как сообщает Blabbermouth, 90% билетов были проданы членам официального фан-клуба Linkin Park Underground. Для этих человек будет выделено особое место перед сценой.

О решении Linkin Park возобновить карьеру после семилетнего перерыва стало известно 5 сентября. Большинство из прежних участников группы вернулось к своим старым обязанностям, хотя барабанщик Роб Бурдон решил остаться в стороне. Также коллектив представил новую вокалистку — ей стала Эмили Армстронг, получившая известность как солистка хард-рок-группы Dead Sara.

Ранее советско-российский исполнитель Юрий Лоза выразил сомнение в решении группы совершить камбек.