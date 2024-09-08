Билеты на концерты Linkin Park были распроданы меньше, чем за час

В программе — двухчасовое выступление группы на круглой сцене, которая позволяет освежить аранжировки и вместить в зале больше человек. Как сообщает Blabbermouth, 90% билетов были проданы членам официального фан-клуба Linkin Park Underground. Для этих человек будет выделено особое место перед сценой.