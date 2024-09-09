Бывший муж Бузовой подарил жене дом

Костенко опубликовала видео, на которое попал момент вручения подарка. На кадрах видно, как Тарасов подводит супругу с завязанными глазами к двухэтажному дому. «Делай с ним что хочешь, ремонтируй как хочешь, только говори сколько, а все остальное сама», — привела Костенко слова мужа в публикации.