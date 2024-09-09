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Бывший муж Бузовой подарил жене дом

Футболист Дмитрий Тарасов подарил жене Анастасии Костенко дом. Модель показала новое жилье в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Футболист Дмитрий Тарасов подарил жене Анастасии Костенко дом. Модель показала новое жилье в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Костенко опубликовала видео, на которое попал момент вручения подарка. На кадрах видно, как Тарасов подводит супругу с завязанными глазами к двухэтажному дому. «Делай с ним что хочешь, ремонтируй как хочешь, только говори сколько, а все остальное сама», — привела Костенко слова мужа в публикации.

До этого футболист с женой и детьми жил в особняке, который строил вместе с певицей Ольгой Бузовой, однако недавно пара избавилась от него.

В конце августа стало известно, что юморист и телеведущий Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), ранее уехавший в Израиль, решил избавиться от элитного жилья на Патриарших прудах в центре Москвы. Это 180-метровая квартира, расположенная в доходном доме Скопника на пересечении Спиридоновки и Садового кольца.

дом