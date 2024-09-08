Сильный ветер отогнал воду на десятки метров от берегов Таганрога

По словам очевидцев, на открывшейся части дна сейчас можно увидеть рыбу и даже заметить змей. При этом некоторые интернет-пользователи напоминают землякам об опасности прогулок по обмелевшим участкам: можно легко застрять в иле и не успеть на сушу во время прилива.