Сильный ветер отогнал воду на десятки метров от берегов Таганрога

В Таганроге «вода отошла от берегов на десятки метров» из-за сильного ветра. Об этом в социальных сетях рассказали местные жители.
По словам очевидцев, на открывшейся части дна сейчас можно увидеть рыбу и даже заметить змей. При этом некоторые интернет-пользователи напоминают землякам об опасности прогулок по обмелевшим участкам: можно легко застрять в иле и не успеть на сушу во время прилива.
Напомним, на этих выходных из-за ветра обмеление затронуло не только Таганрогский залив, но и реку Дон. Накануне уровень воды в устье главной водной артерии опускался на 40−49 см ниже неблагоприятных отметок.
Кроме этого, около неблагоприятных отметок и ниже вода сохранится на участке Аксай — Азов в течение 8 сентября, а также ночью и утром 9 сентября.
Ранее синоптики прогнозировали периодическое усиление ветра до 15−18 м/с. Теперь стало известно, что порывы не утихнут и в начале следующей недели, 9 и 10 сентября ожидается ветер до 12−14 и 15−17 м/с.