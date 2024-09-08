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Филипп Киркоров заявил, что не хотел петь «Атлантиду» и мечтал быть рокером

Певец Филипп Киркоров, которого часто зовут «королем российской поп-музыки», заявил, что всегда мечтал исполнять рок. По словам исполнителя, в начале карьеры ему пришлось спеть «Атлантиду», хотя он сам этого не хотел.

Источник: Звук

Певец Филипп Киркоров, которого часто зовут «королем российской поп-музыки», заявил, что всегда мечтал исполнять рок. По словам исполнителя, в начале карьеры ему пришлось спеть «Атлантиду», хотя он сам этого не хотел.

Композиция стала хитом, поэтому Филиппу пришлось отдать себя поп-музыке. Вскоре после «Атлантиды» вышла песня «Зайка моя»: ее исполнитель пренебрежительно назвал «зайкой-шмайкой».

По словам артиста, «переобуваться на ходу» после этого было бы уже неправильно. Тем не менее в душе он так и остался «рокером и байкером». Слова Киркорова цитирует портал «News.ru».

Ранее стало известно, какую роль музыкант получил в картине «Братья». Ее премьера запланирована на 19 декабря этого года.