Два рейса из Иркутска в Бодайбо задержали на сутки 8 сентября

В аэропорту областного центра 8 сентября задержали вылет рейсов по маршруту «Иркутск-Бодайбо». Как сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, отправление перенесли почти на сутки.
— Два рейса перенесли с 10:10 час. 08.09.2024 на 07:00 час. 09.09.2024 (время местное) и с 07:20 час. 08.09.2024 на 07:20 час. 09.09.2024 (время местное), — поделились в ведомстве.
Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров и получение ими необходимых услуг во время ожидания рейса. Из должны обеспечить горячим питанием и номером в гостинице.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре 7 сентября был задержан вылет рейса Иркутск — Ербогачен.