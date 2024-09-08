Олбани
+11°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два рейса из Иркутска в Бодайбо задержали на сутки 8 сентября

Самолеты должны были вылететь в 07:20 и 10:10 8 сентября.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту областного центра 8 сентября задержали вылет рейсов по маршруту «Иркутск-Бодайбо». Как сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, отправление перенесли почти на сутки.

— Два рейса перенесли с 10:10 час. 08.09.2024 на 07:00 час. 09.09.2024 (время местное) и с 07:20 час. 08.09.2024 на 07:20 час. 09.09.2024 (время местное), — поделились в ведомстве.

Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров и получение ими необходимых услуг во время ожидания рейса. Из должны обеспечить горячим питанием и номером в гостинице.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре 7 сентября был задержан вылет рейса Иркутск — Ербогачен.