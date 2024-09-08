Воронежцы увидели самый скромный «Город-сад»

В этом году его посвятили Году семьи и 90-летию Воронежской области, чему прямо или косвенно и были посвящены композиции.
В этом году фестиваль решили проводить без излишней помпезности, затратив на него всего 20 млн рублей (почти четверть этой суммы ушла на безопасность). Но несмотря на скромную подачу, тысячи горожан с удовольствием прогулялись по аллеям бывшего «Динамо» и нашли для себя интересные фотозоны.
В этом году в пруду плавали гигантские ромашки, а по аллеям разгуливали девушки в свадебных платьях (они же позировали рядом с недвусмысленной табличкой: «Ищу мужа»). Аисты, галерея из сердец и многие другие арт-объекты можно еще успеть увидеть — «Город-сад» будет принимать посетителей до 19.00.