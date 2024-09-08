Воронежцы увидели самый скромный «Город-сад»

В этом году в пруду плавали гигантские ромашки, а по аллеям разгуливали девушки в свадебных платьях (они же позировали рядом с недвусмысленной табличкой: «Ищу мужа»). Аисты, галерея из сердец и многие другие арт-объекты можно еще успеть увидеть — «Город-сад» будет принимать посетителей до 19.00.