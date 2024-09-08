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Воронежцы увидели самый скромный «Город-сад»

В эти выходные — 7 и 8 сентября — воронежцы могли насладиться великолепием цветочных, а также фруктовых, овощных и прочих композиций, которые украсили Центральный парк по случаю ежегодного (14-го по счету) фестиваля «Город-сад».

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В этом году его посвятили Году семьи и 90-летию Воронежской области, чему прямо или косвенно и были посвящены композиции.

В этом году фестиваль решили проводить без излишней помпезности, затратив на него всего 20 млн рублей (почти четверть этой суммы ушла на безопасность). Но несмотря на скромную подачу, тысячи горожан с удовольствием прогулялись по аллеям бывшего «Динамо» и нашли для себя интересные фотозоны.

В этом году в пруду плавали гигантские ромашки, а по аллеям разгуливали девушки в свадебных платьях (они же позировали рядом с недвусмысленной табличкой: «Ищу мужа»). Аисты, галерея из сердец и многие другие арт-объекты можно еще успеть увидеть — «Город-сад» будет принимать посетителей до 19.00.