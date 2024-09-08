В Ростов почтить Донскую икону Божией Матери прибыли 11 епископов

Святой образ находится в Кафедральном соборе Ростова-на-Дону с 2015 года, и был принесен из Москвы. Это самая точная копия за всю историю существования иконы. Был восстановлен и оклад, а в саму икону вставлена часть пояса Пресвятой Богородицы.