В Ростов почтить Донскую икону Божией Матери прибыли 11 епископов

8 сентября в Ростове-на-Дону образу Донской иконы Божией Матери поклонились 11 епископов Русской Православной Церкви из разных городов страны. Чествование чудотворной святыни состоялось в Кафедральном соборе.
В составе 11 прибывших священнослужителей, в частности, оказались представители церкви из Калининградской области, Мордовии, Луганска, Пензы и Волгограда. Поездку совершили по разрешению архиерейского совета митрополии. Сначала епископы поклонились образу Богородицы в Москве, а затем в Ростове-на-Дону.
Также икону сегодня чествуют паломники и все православные верующие в Ростовской области.
Напомним, Донскую икону Божией Матери принято чтить в первые выходные сентября. В этом году торжество сначала провели в Москве, а затем в донской столице.
Святой образ находится в Кафедральном соборе Ростова-на-Дону с 2015 года, и был принесен из Москвы. Это самая точная копия за всю историю существования иконы. Был восстановлен и оклад, а в саму икону вставлена часть пояса Пресвятой Богородицы.