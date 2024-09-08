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Стал известен истинный источник вдохновения за песней Heroes Дэвида Боуи

Раньше была популярна легенда, что музыкант вдохновился объятием между продюсером Тони Висконти и певицей Антонией Маас, которое увидел у Берлинской стены — ее рассказал сам Боуи.

Источник: Звук

Раньше была популярна легенда, что музыкант вдохновился объятием между продюсером Тони Висконти и певицей Антонией Маас, которое увидел у Берлинской стены — ее рассказал сам Боуи.

Об этом утверждается в новой документальной радио-программе «Боуи в Берлине», премьера которой состоится на BBC 4 15 сентября. Участие в нем приняла Клэр Шенстоун, состоявшая в романтических отношениях с артистом в середине 70-х.

Как цитирует The Guardian, именно она заявила, что один из главных хитов семидесятых содержит много «специфических деталей» о невероятном дне, который пара провела в Берлине. Например, тем утром она увидела сон, в котором плавала с дельфинами: Боуи использовал этот образ в песне.

Чуть позже они пересекли Чекпойнт Чарли и попали в Восточную Германию, где провели пару часов на могиле неизвестного солдата. По словам Шенстоун, они крепко держались за руки, и для них обоих это был «невероятный опыт». Услышав Heroes, Клэр мгновенно узнала тот день и поняла, что песня описывает его момент за моментом.

Это не единственный новый факт о покойным музыканте, ставший известным лишь в этом году. Ранее Алан Эдвардс, работавший пиар-менеджером Боуи, рассказал, как певец скрывался на публике.