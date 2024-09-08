Стал известен истинный источник вдохновения за песней Heroes Дэвида Боуи

Чуть позже они пересекли Чекпойнт Чарли и попали в Восточную Германию, где провели пару часов на могиле неизвестного солдата. По словам Шенстоун, они крепко держались за руки, и для них обоих это был «невероятный опыт». Услышав Heroes, Клэр мгновенно узнала тот день и поняла, что песня описывает его момент за моментом.