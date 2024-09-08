14-летний школьник спас тонущего ребенка в Иркутской области

В Иркутской области 14-летний школьник спас 9-летнюю девочку из сельской реки. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе МЧС России. Подросток был у водоема вместе с дедушкой и рыбачил.
— Все произошло очень быстро. Мне удалось подхватить девочку и вернуться с ней на берег, — рассказал юный спаситель.
После спасения девочка пришла в себя и убежала в неизвестном направлении. Школьницу мальчик заметил с берега реки Бельск и сразу бросился спасать.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре задержали два рейса по маршруту Иркутск-Бодайбо. Теперь самолеты поднимутся в воздух только 9 сентября.