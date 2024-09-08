Ростовскую область начнет заливать дождями с 9 сентября

Дожди ожидаются в Ростовской области с 9 по 11 сентября. О непогоде предупреждают синоптики донского Гидрометцентра.
Речь идет о кратковременных осадках с грозами, они пройдут в отдельных территориях региона. Ветер при этом будет преимущественно восточным и юго-восточным 6−11 м/c, временами с порывами до 12−14 и 15−17 м/с.
Температура воздуха ночью 9 сентября будет составлять +13−18, местами до +8, по северу и востоку региона обещают до +4. Днем — до +23−28, по югу — до +30 градусов.
10 сентября ночью будет +15−20, местами до +9, днем — в районе +23−28, по югу — до +32 градусов.
11 сентября ночью прогнозируют +17−22, по северу и востоку до +11, днем будет +26−31, по югу — до +34 градусов.