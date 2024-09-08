Режиссер Бао Нгуйен снимет первую согласованную документалку о Джими Хендриксе

Согласно пресс-релизу, оказавшемуся в распоряжении NME, лента будет называться «Джими» и расскажет о переходном периоде в истории музыки, когда гитарист «поджег весь мир — и собственную гитару». Вдохновением для этой метафоры стал Фестиваль в Монтерее, прошедший в 1967-м: по мнению Нгуйена, выступление Хендрикса запустило «культурные перемены» и навсегда изменило ход истории музыки.