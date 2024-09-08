В Ростовской области продолжается голосование, явка составляет 38%

Избирательная комиссия Ростовской области опубликовала данные по явке голосующих на 15 часов 8 сентября. Напомним, сегодня заключительный день голосования.
— Явка избирателей на дополнительных выборах депутата Госдумы по Южному одномандатному избирательному округу № 152 составила 38%, — говорится в сообщении Облизбиркома.
Кроме отбора депутата, который будет представлять регион на федеральном уровне, выбирают также депутатов городов и поселений.
В частности, 8 сентября голосование проводится в Зернограде и Шахтах, а также в населенных пунктах Зимовниковского, Неклиновского, Орловского, Ремонтненского и Родионово-Несветайского районов. Также продолжаются выборы депутатов в Азове, Батайске, Таганроге, Ростове-на-Дону и Новочеркасске.