Олбани
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области продолжается голосование, явка составляет 38%

Явка избирателей на довыборы в Госдуму в Ростовской области достигла 38%

Источник: Комсомольская правда

Избирательная комиссия Ростовской области опубликовала данные по явке голосующих на 15 часов 8 сентября. Напомним, сегодня заключительный день голосования.

— Явка избирателей на дополнительных выборах депутата Госдумы по Южному одномандатному избирательному округу № 152 составила 38%, — говорится в сообщении Облизбиркома.

Кроме отбора депутата, который будет представлять регион на федеральном уровне, выбирают также депутатов городов и поселений.

В частности, 8 сентября голосование проводится в Зернограде и Шахтах, а также в населенных пунктах Зимовниковского, Неклиновского, Орловского, Ремонтненского и Родионово-Несветайского районов. Также продолжаются выборы депутатов в Азове, Батайске, Таганроге, Ростове-на-Дону и Новочеркасске.