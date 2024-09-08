Премьер-министр Италии Джорджия Мелони приняла отставку Дженнаро Санджулиано

Политик также заявил, что попросил Мелони об отставке, но она отклонила его заявление об увольнении. Тем не менее он отметил, что «готов уйти с должности “через минуту после того, этого потребует премьер-министр” и со слезами на глазах поблагодарил ее за “выраженное доверие, несмотря на то неудобство, которое он доставил ей и правительству”. В завершение почти 20-минутной речи Санджулиано извинился перед своей женой Фредерикой Корсини: “Первый человек, перед которым я должен извиниться, а ведь это исключительный человек, это моя жена”.