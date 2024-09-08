Олбани
+16°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свет временно отключат в 12 районах Воронежской области

Специалисты будут проводить замену проводов, опор линий электропередач и техобслуживание.

В Воронежской области на предстоящей рабочей неделе запланировано отключение электроэнергии. Произойдет это с 9 по 13 сентября. Оно будет плановым.

На некоторое время свет отключат в 12 районах региона: Богучарском, Бутурлиновском, Верхнехавском, Воробьевском, Кантемировском, Ольховатском, Острогожском, Петропавловском, Рамонском, Репьевском, Терновском и Хохольском. Специалисты будут проводить замену проводов, опор линий электропередач, а также техобслуживание трансформаторных подстанций.

Свет пропадет только в рабочее время — в период с 08:00 до 18:00. Более подробный график с названием населенных пунктов, адресов и дат отключений можно посмотреть на сайте ПАО «Россети Центр».

ЖКХ