Свет временно отключат в 12 районах Воронежской области

В Воронежской области на предстоящей рабочей неделе запланировано отключение электроэнергии. Произойдет это с 9 по 13 сентября. Оно будет плановым.
На некоторое время свет отключат в 12 районах региона: Богучарском, Бутурлиновском, Верхнехавском, Воробьевском, Кантемировском, Ольховатском, Острогожском, Петропавловском, Рамонском, Репьевском, Терновском и Хохольском. Специалисты будут проводить замену проводов, опор линий электропередач, а также техобслуживание трансформаторных подстанций.
Свет пропадет только в рабочее время — в период с 08:00 до 18:00. Более подробный график с названием населенных пунктов, адресов и дат отключений можно посмотреть на сайте ПАО «Россети Центр».