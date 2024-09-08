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Австралийский кантри-певец Кит Урбан сравнил голос Майли Сайрус с пепельницей

Австралийский музыкант Кит Урбан заявил, что его коллега, поп-певица Майли Сайрус, «звучит как пепельница». Артист поспешил пояснить, что говорит это из лучших побуждений, так как это — комплимент.

Источник: Звук

Австралийский музыкант Кит Урбан заявил, что его коллега, поп-певица Майли Сайрус, «звучит как пепельница». Артист поспешил пояснить, что говорит это из лучших побуждений, так как это — комплимент.

Урбан заговорил о своей любви к Майли, так как исполнил кавер на ее хит Flowers, вышедший в прошлом году. Композиция принесла артистке первый «Грэмми» в ее карьере. Как передает Entertainment Weekly, свое мнение Урбан озвучил в австралийском подкасте Fitzy and Wippa With Kate Ritchie.

Ранее в своем восхищении Майли Сайрус также призналась молодая артистка Чаппелл Рон.