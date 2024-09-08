Адвокат Моргенштерна заявил, что музыкант в безопасности заграницей

Защитник Моргенштерна сообщил, что Россия не сможет достать его клиента из-за границы. Рэпера обвиняют в неисполнении обязанностей иноагента, но другие государства, в основном, не считают это преступлением. Кроме того, даже если артиста задержат и осудят, его не приговорят к лишению свободы, подчеркнул юрист. В то же время адвокат допустил, что на музыканта могут возбудить новые дела из-за «личной неприязни» главы Следственного комитета.