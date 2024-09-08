Холода и дожди еще впереди: синоптик рассказала, когда в регион придет полноценная осень

— В начале августа температура была немного ниже нормы, а в конце месяца — выше среднемноголетних значений, — добавляет метеоролог. — Но, если в прошлом году 40-градусная жара задержалась в регионе надолго, то в этом мы регистрировали такую температуру лишь однажды — на метеостанции в Суровикинском районе. Интересно, что иногда до 40 градусов температура поднимается не только в июле и августе, но даже в конце мая.