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Театр «У Моста» в Перми ищет актера для спектакля

Победитель кастинга получит 2 пригласительных билета на премьеру «1984».

Источник: Комсомольская правда

Пермский театра «У Моста» ищет актера, который сыграет «старшего Брата» в романе-антиутопии Джорджа Оруэлла «1984». Информацию об этом представители театра разместили в социальной сети ВКонтакте.

Театр ищет мужчину возраста 35−50 лет с выразительными чертами лица и проницающим взглядом. Кастинг пройдет в два этапа. С 7 по 21 сентября состоится отбор фотографий наиболее подходящих кандидатов. А на втором этапе претенденты отправят свои видео-визитки, в которых представят себя всего лишь в оной фразе.

«Победителя мы пригласим к нам в театр, где организуем для него портретную фотосессию. Фото будут использованы в спектакле “1984”, олицетворяя символ власти. Кроме того, победитель получит 2 пригласительных билета на премьеру “1984”!» — написано в сообщении.

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