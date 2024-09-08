Три недели в больнице и пересадка кожи: Врачи спасли 10-летнего мальчика, искусанного стаей собак

В Ростове в больницу попал десятилетний мальчик, который едва успел выйти из дома и стал жертвой стаи бродячих собак. Три недели ребенок провел в больнице, где врачам даже пришлось пересаживать кожу.
ВОЗЛЕ ДВОРА НАПАЛА СТАЯ.
Беда случилась еще в середине августа в одном из садовых товариществ на территории города. Когда мальчик вышел за калитку один, на него набросились дворняги. На скорой помощи пострадавшего школьника доставили в больницу.
— Пациент поступил в детскую хирургию в состоянии шока с множественными травмами. Его экстренно прооперировали. Но оставалась обширная рана голени, которую просто невозможно было ушить, и пациента перевели к нам, — рассказывает заведующий детским ожоговым отделением горбольницы № 20 Ростова-на-Дону Евгений Кураев.
Именно специалистам по ожогам и пришлось выполнять пластическую операцию.
— Провели пересадку кожи — с бедра на голень.
Но помимо серьезных травм нельзя было исключать риск заражения смертельной инфекцией.
— Поскольку на ребенка напали неизвестные собаки, которых нельзя проверить на бешенство, пришлось прививать его и антирабической вакциной.
Спустя три недели в больнице мальчик чувствует себя намного лучше.
— Сейчас состояние у пациента хорошее. Уже даже бегает по коридору. По плану — снятие швов и выписка домой.
ДОМАШНИЙ ПЕС ВЦЕПИЛСЯ КРОХЕ В ЖИВОТ.
По словам заведующего, врачам в отделении нередко приходится лечить детей после нападения собак.
— Повезло, что мальчик уже большой. А, если бы это был совсем маленький ребенок?
Причем не во всех случаях нападают бездомные животные. Бывает и так, что дети попадают на зуб к домашним питомцам. Доктор вспоминает случай из практики, когда за маленького пациента было страшно не только родителям, но и врачам — настолько тяжелым оказался случай.
— К нам привезли из Ростовской области малыша, у которого на животе не осталось живого места. Хозяйская собака ела из своей миски во дворе, а несмышленыш двух или трех лет подошел и решил тоже попробовать, что ест любимец семьи.
Как известно, собак во время еды тревожить нельзя. Но откуда об этом было знать крохе? А животное стало защищать свой обед.
— Чтобы не отдавать еду, пес вцепился зубами в живот ребенка.
Местные хирурги зашили рану. Опасность для жизни миновала.
— Кишечник вправили и ушили. Но остались большие гранулирующие раны, и их оперировали уже мы.
Врач признается, что каждого искусанного собаками маленького пациента всегда очень жалко. И медики надеются, что таких случаев будет как можно меньше.