Три недели в больнице и пересадка кожи: Врачи спасли 10-летнего мальчика, искусанного стаей собак

Причем не во всех случаях нападают бездомные животные. Бывает и так, что дети попадают на зуб к домашним питомцам. Доктор вспоминает случай из практики, когда за маленького пациента было страшно не только родителям, но и врачам — настолько тяжелым оказался случай.