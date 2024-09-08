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В Екатеринбурге начался снос здания детского стадиона «Зенит»

В Екатеринбурге начался снос здания детского стадиона «Зенит» по улице Кировградской, 30а.

Источник: Комсомольская правда

На месте построят новую спортивную школу по баскетболу имени Канделя.

— Это будет спортивный кластер, где разместится отделение художественной гимнастики, волейбола, единоборств и аэробики. Этапы строительства возьму на личный контроль, — рассказывал ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Площадь спортивного объекта составит более 4 тысяч квадратных метров. Также на его территории появится ледовая арена. Как отметил глава города, особое внимание уделят комфорту малоподвижных граждан. Школу планируется построить в 2025 году, а прилегающую к ней территорию — благоустроить. Напомним, что здание стадиона «Зенит» было построено в 1942 году. Последний капитальный ремонт проводился в 1996 году.

строительство