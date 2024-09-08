В Екатеринбурге начался снос здания детского стадиона «Зенит»

Площадь спортивного объекта составит более 4 тысяч квадратных метров. Также на его территории появится ледовая арена. Как отметил глава города, особое внимание уделят комфорту малоподвижных граждан. Школу планируется построить в 2025 году, а прилегающую к ней территорию — благоустроить. Напомним, что здание стадиона «Зенит» было построено в 1942 году. Последний капитальный ремонт проводился в 1996 году.