«В нашем маленьком поселке началась другая жизнь!»: Алексей Логвиненко приехал с подарками в новый детский городок в Ростове

— Все получилось, как вы и обещали после нашего обращения на личном приеме граждан в администрации. Вы — человек слова! Все родители и дети счастливы и безумно вам благодарны. В нашем маленьком поселке началась другая жизнь! И особенно радостно, что в детском городке можно играть и в холодное время года! — поблагодарила председатель ТОС «Первомайка» и представитель группы инициативных жителей Ольга Рачинская.