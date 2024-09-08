«В нашем маленьком поселке началась другая жизнь!»: Алексей Логвиненко приехал с подарками в новый детский городок в Ростове

Вместо ржавых и скрипучих качелей — современное пространство с качелями и футбольной площадкой, и теперь здесь снова раздается детский смех. На улице 30-летия Октября поселке Первомайском Советского района Ростова-на-Дону благоустроена детская площадка. Долгожданное событие произошло после обращения жителей на личном приеме граждан к главе администрации донской столицы Алексею Логвиненко. И на выходных он приехал к местной детворе.
СДАЛИ РАНЬШЕ СРОКА.
В поселке живут три тысячи человек, здесь много дошколят и школьников. Но места для безопасных игр просто не было. Старая детская площадка была непригодной для отдыха. И родители обратились за помощью в администрацию.
— Весной инициативная группа приходила ко мне на личный прием с просьбой благоустроить место для проведения досуга с детьми. Мы решили этот вопрос при поддержке депутатского корпуса, в том числе депутата нашей Думы Сергея Полеводы, — рассказал Алексей Логвиненко.
Рабочие взяли высокий темп, чтобы поскорее обрадовать местных мальчишек и девчонок, которые каждый день прибегали посмотреть, как продвигаются дела. И надежды детей и родителей оправдались. Площадка была сдана раньше намеченных сроков: не осенью, а в августе. Проект обошелся бюджету в 8,1 млн руб.
ЦЕЛЫЙ ДЕТСКИЙ ГОРОДОК.
И получилась не просто скромная площадка, а целый детский городок.
Подрядчик установил новое оборудование, от травм непоседливых ребят должно уберечь прорезиненное покрытие. Всего здесь было установлено 17 новых элементов, среди которых: большой игровой комплекс, качели, качалки, карусель, горка, песочный дворик, скамейки и навес. Отдельно обустроена секция под занятия футболом и баскетболом.
— Все получилось, как вы и обещали после нашего обращения на личном приеме граждан в администрации. Вы — человек слова! Все родители и дети счастливы и безумно вам благодарны. В нашем маленьком поселке началась другая жизнь! И особенно радостно, что в детском городке можно играть и в холодное время года! — поблагодарила председатель ТОС «Первомайка» и представитель группы инициативных жителей Ольга Рачинская.
— Хорошо, помню эту площадку, — заметил Алексей Логвиненко. — Результатом остался доволен, но самое главное — новый детский городок понравился жителям: как детям, так и родителям.
И это далеко не первая благоустроенная детская площадка в городе. Так, в прошлом году в рамках выделенного бюджетного финансирования в размере 69,9 миллиона рублей были доукомплектованы 95 детских игровых комплексов в районах Ростова-на-Дону.
— В 2024 году на эти цели направлено 100,4 миллиона рублей, будут выполнены работы по 55 адресам. Работы завершим до конца осени, — заверил глава.
И, конечно, гость приехал не с пустыми руками. Алексей Логвиненко подарил ребятне футбольные и баскетбольные мячи.
«СЕРЕБРЯНЫЙ КЛЮЧ» СТАНЕТ ЖЕМЧУЖИНОЙ «ПЕРВОМАЙКИ».
А после осмотра игрового комплекса на улице 30-летия Октября вместе с жителями спустились к местному роднику в переулке Красноярском. Это своего рода местная достопримечательность. Жители называют его «Серебряным» или по-другому святым Георгиевским источником. Вода из-под земли здесь бьет круглый год.
— После Октябрьской революции источник засыпали землей, но он все равно пробился на поверхность, — рассказывают местные жители. — Позже установили трубу для стока, а на склоне холма поставили крест. В январе здесь проводятся Крещенские купания.
И, конечно, люди хотят, чтобы этот живописный уголок выглядел достойно и был облагорожен.
— Данный источник не состоит в реестре муниципального имущества. Однако поручил району проработать вопрос благоустройства территории вокруг. Чтобы этот «серебряный ключ» стал настоящей жемчужиной Первомайки, — ответил на просьбу глава.