Чего ждать от погоды в Крыму на неделе — прогноз ФОБОСа

«В понедельник, несмотря на то, что прошумят короткие ливневые дожди с грозами, в Крыму ночью +13…+18, днем потеплеет до +24…+29 градусов. Во вторник переменная облачность, без значимых осадков, в сумерках +14…+19, днем +25…+30 градусов», — прогнозирует Тишковец.
В среду пройдет холодный фронт, который принесет освежающие скоротечные дожди, температура при этом не изменится, +14…+19 вечером, днем +25…+30.
«Осадки короткие, они не смогут привести к каким-либо последствиям. Максимум по расчетам от 1 до 5 мм», — отметил метеоролог.
К концу недели ситуация стабилизируется. В четверг и пятницу на полуострове ожидается антициклональный тип погоды, высокое атмосферное давление, по ночам будет не ниже +14…+19, днем +26…+31 градусов.
По словам Тишковца, в сентябре нормальный показатель для Симферополя ночью порядка +10…+15 градусов, а днем не выше +24…+25.
«Так что следующую неделю будем проводить с превышением как минимум на 4−5 градусов, это больше соответствует показателям августа», — отметил он.
Температура воды в Черном море сохраняется достаточно высокая — 25−26 градусов, такие позитивные прогнозы, по словам Тишковца, будут до конца сентября.