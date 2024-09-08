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Чего ждать от погоды в Крыму на неделе — прогноз ФОБОСа

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости Крым. На предстоящей неделе в Крыму пройдут кратковременные дожди и сохранится устойчивая температура воздуха. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Сейчас в Олбани: +16° 6 м/с 51% 753 мм рт. ст. +14°
Источник: РИА "Новости"

«В понедельник, несмотря на то, что прошумят короткие ливневые дожди с грозами, в Крыму ночью +13…+18, днем потеплеет до +24…+29 градусов. Во вторник переменная облачность, без значимых осадков, в сумерках +14…+19, днем +25…+30 градусов», — прогнозирует Тишковец.

В среду пройдет холодный фронт, который принесет освежающие скоротечные дожди, температура при этом не изменится, +14…+19 вечером, днем +25…+30.

«Осадки короткие, они не смогут привести к каким-либо последствиям. Максимум по расчетам от 1 до 5 мм», — отметил метеоролог.

К концу недели ситуация стабилизируется. В четверг и пятницу на полуострове ожидается антициклональный тип погоды, высокое атмосферное давление, по ночам будет не ниже +14…+19, днем +26…+31 градусов.

По словам Тишковца, в сентябре нормальный показатель для Симферополя ночью порядка +10…+15 градусов, а днем не выше +24…+25.

«Так что следующую неделю будем проводить с превышением как минимум на 4−5 градусов, это больше соответствует показателям августа», — отметил он.

Температура воды в Черном море сохраняется достаточно высокая — 25−26 градусов, такие позитивные прогнозы, по словам Тишковца, будут до конца сентября.