Чего ждать от погоды в Крыму на неделе — прогноз ФОБОСа

«В понедельник, несмотря на то, что прошумят короткие ливневые дожди с грозами, в Крыму ночью +13…+18, днем потеплеет до +24…+29 градусов. Во вторник переменная облачность, без значимых осадков, в сумерках +14…+19, днем +25…+30 градусов», — прогнозирует Тишковец.