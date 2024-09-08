Умер Александр Масляков

«Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей», — говорится в сообщении КВН. О дате и месте прощания с артистом не сообщается.
Причина смерти ведущего неизвестна. Ранее СМИ писали, что у Александра Маслякова диагностировали рак легких. По их данным, проблемы со здоровьем у ведущего начались после перенесенного COVID-19.
Александр Масляков родился 24 ноября 1941 года в Свердловске. В 1964 году, еще будучи студентом четвертого курса МИИТ, он начал работать на телевидении, в главной редакции программ для молодежи. За время работы на телевидении он был ведущим телевизионных программ «Клуб веселых и находчивых», «Алло, мы ищем таланты!», «Вечерний Ургант», «Песня года», «Александр-шоу», «12 этаж» и многих других.
В марте 1990 года совместно со своей женой Светланой Александр Масляков основал «Творческое телевизионное объединение АМиК», которое занялось производством передачи. АМиК владеет брендом КВН, авторскими правами на шутки участников телеверсии, организует гастроли команд и специальные выступления. В феврале 2024 года Александр Масляков-младший стал единственным владельцем ТТО АМиК.
Александр Масляков награжден званием Заслуженного деятеля искусств РФ (1994), орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2006) и орденом Александра Невского (2015). Он также является лауреатом премии ТЭФИ (в 1996 году — специальный приз, в 2002-м — приз «За личный вклад в развитие российского телевидения»).