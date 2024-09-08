Умер Александр Масляков

Александр Масляков родился 24 ноября 1941 года в Свердловске. В 1964 году, еще будучи студентом четвертого курса МИИТ, он начал работать на телевидении, в главной редакции программ для молодежи. За время работы на телевидении он был ведущим телевизионных программ «Клуб веселых и находчивых», «Алло, мы ищем таланты!», «Вечерний Ургант», «Песня года», «Александр-шоу», «12 этаж» и многих других.