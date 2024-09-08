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Названа причина смерти Александра Маслякова

Причиной смерти российского телеведущего Александра Маслякова стал рак легких. Об этом в воскресенье, 8 сентября, сообщает Telegram-канал Shot.

Источник: РИА "Новости"

По предоставленной СМИ информации, у телеведущего была опухоль, не поддающаяся операции. Уточняется, что Масляков на протяжении последних шести месяцев находился в очень плохом состоянии.

— Он с трудом разговаривал, было тяжело дышать. Осложнили ситуацию последствия ковида — коронавирусом ведущий переболел дважды, — говорится в публикации.

Кроме того, известно, что в последнее время Масляков передвигался на гольф-каре, вместе с охраной.

В возрасте 82 лет скончался советский и российский телеведущий Александр Масляков, известный благодаря своей работе в Клубе веселых и находчивых (КВН).

Известный российский телеведущий родился 24 ноября 1941 года в городе Свердловске. Кроме своей работы в КВН, Масляков известен также ведением программ «Алло, мы ищем таланты!», «А ну-ка, девушки!», «А ну-ка, парни!», «Адреса молодых», «Спринт для всех», «Вираж», «Веселые ребята», «12 этаж», «Молодцы», «Вечерний Ургант».