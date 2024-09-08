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Скончался ведущий «КВН» Александр Масляков

Александр Масляков вел телепрограмму «КВН» с 1964 года.

Источник: КВН — Telegram

Скончался ведущий программы «КВН» Александр Масляков 8 сентября. Его не стало на 83-м году жизни, сообщается в Telegram-канале КВН.

Александр Васильевич родился 24 ноября 1941 года в Свердловске (сейчас Екатеринбург). Окончил энергетический факультет Московского института инженеров транспорта (ныне Российский университет транспорта). Есть жена и сын.

Он вел «КВН» с 1964 года. Имеет орден «За заслуги перед Отечеством» и десятки других наград.

«Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу “КВН”, став символом юмора и сатиры в России и за её пределами», — говорится в сообщении.

О дате прощания и причинах смерти не сообщается.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что актер ТЮЗа Леонид Ремнев скончался во время спектакля в Нижнем Новгороде.