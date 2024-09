Скончался басист Херби Флауэрс, работавший с Боуи, Маккартни, Лу Ридом и другими

К примеру, его вклад можно услышать в альбомах Tumbleweed Connection (1970) и Madman Across the Water (1971) Элтона Джона, а также в Space Oddity (1969) и Diamond Dogs (1974) Дэвида Боуи. Пол Маккартни пригласил Флауэрса для работы над своим пятым лонгплеем Give My Regards to Broad Street (1984). Басовая партия в песне Лу Рида Walk on the Wild Side также принадлежит авторству Херби.