Скончался басист Херби Флауэрс, работавший с Боуи, Маккартни, Лу Ридом и другими

Стало известно о смерти Херби Флауэрса — английского басиста, работавшего в качестве сессионного музыканта. За полвека творческой карьеры ему удалось поработать со многими видными рок-артистами.
К примеру, его вклад можно услышать в альбомах Tumbleweed Connection (1970) и Madman Across the Water (1971) Элтона Джона, а также в Space Oddity (1969) и Diamond Dogs (1974) Дэвида Боуи. Пол Маккартни пригласил Флауэрса для работы над своим пятым лонгплеем Give My Regards to Broad Street (1984). Басовая партия в песне Лу Рида Walk on the Wild Side также принадлежит авторству Херби.
Как напоминает NME, музыкант пытался собрать собственную группу Blue Mink, однако, это начинание не было очень успешным. Также Флауэрс успел немного поиграть в коллективах T. Rex, Rumplestiltskin и Sky.
Флауэрсу было 86 лет. Причина его смерти не разглашается.
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