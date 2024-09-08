В Москве могут увековечить память Александра Маслякова

Ранее Telegram-канал КВН сообщил, что телеведущий Александр Масляков скончался на 83-м году жизни.
«Я уверен, что, конечно, столько, сколько этот человек сделал для нашего общества, конечно, это будет. Другое дело, что это будет согласно законодательству, которое есть, оно существует. Через какое-то время можно будет подавать на доску (мемориальную — ред.) у дома опять-таки», — сказал Герасимов.
Он подчеркнул, что Масляков объединял молодежь, память о нем в Москве будет востребована.
«Будут, я уверен, разные предложения, потому что этот человек, на самом деле, который во многом консолидировал молодежь разного времени… В нашем городе память о нем обязательно будет востребована», — сообщил Герасимов.