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В Москве могут увековечить память Александра Маслякова

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Память телеведущего КВН Александра Маслякова могут увековечить в Москве спустя время, сообщил в воскресенье РИА Новости глава комиссии по культуре Московской городской думы Евгений Герасимов.

Источник: © РИА Новости

Ранее Telegram-канал КВН сообщил, что телеведущий Александр Масляков скончался на 83-м году жизни.

«Я уверен, что, конечно, столько, сколько этот человек сделал для нашего общества, конечно, это будет. Другое дело, что это будет согласно законодательству, которое есть, оно существует. Через какое-то время можно будет подавать на доску (мемориальную — ред.) у дома опять-таки», — сказал Герасимов.

Он подчеркнул, что Масляков объединял молодежь, память о нем в Москве будет востребована.

«Будут, я уверен, разные предложения, потому что этот человек, на самом деле, который во многом консолидировал молодежь разного времени… В нашем городе память о нем обязательно будет востребована», — сообщил Герасимов.