В Москве могут увековечить память Александра Маслякова

«Я уверен, что, конечно, столько, сколько этот человек сделал для нашего общества, конечно, это будет. Другое дело, что это будет согласно законодательству, которое есть, оно существует. Через какое-то время можно будет подавать на доску (мемориальную — ред.) у дома опять-таки», — сказал Герасимов.